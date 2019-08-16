Оптові ціни на дизпаливо опустились нижче 20 гривень за літр

Вартість дизпалива у дрібнооптовому сегменті опустилася нижче 20 гривень за літр, останній раз нижче 20 гривень за літр оптові ціни опускалися у вересні 2017 року.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу оптового ринку "Консалтингової групи А-95", передає enkorr.

Зазначається, що ціна бензовозних партій з нафтобаз в Коростені, де торгується переважно білоруське паливо, 16 серпня знизилася до 19,90 грн/л. З такою ціною в ринок виходили "Фактор" та UPG. За тиждень середня ціна автопартій дизпалива в Коростені опустилася на 30 коп./л.

"Анвітрейд" і "Альянс Енерго Трейд" 16 серпня озвучували ціни на трубопровідне дизпаливо в Новоград-Волинському в межах 20,20-20,25 грн/л. Поставки дизпалива трубопроводом "ПрикарпатЗахідтранс" з 1 серпня припинені, трейдери пропонують до реалізації накопичені в липні залишки.

За словами учасників ринку, 17 серпня автоналив з трубопровідних терміналів в Новоград-Волинському та Смизі здійснюватися не буде", - йдеться у повідомленні.

У столичному регіоні ціни за тиждень знизилися на 50 коп./л. "Термінал Ойл" і "Альянс Ойл Україна" пропонували паливо по 20,20 грн/л, "Укртатнафта" з нафтобази біля Борисполя торгує по 20,05 грн/л.

У південних регіонах ціни знизилася до 20,70-20,90 грн/л. Orange Oil пропонував туркменське дизпаливо з Кілії (Одеська обл.) по 20,90 грн/л, "Альянс Енерго Трейд" з Южного виходив з ціною 20,70 грн/л.