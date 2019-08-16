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У НБУ спростовують заборону на використання грошей з ФОП-рахунку на власні потреби

П'ятниця, 16 серпня 2019, 17:47

Нацбанк заявив, що інформація про наміри заборонити використовувати поточні рахунки фізосіб-підприємців для здійснення операцій, пов'язаних з особистими потребами, не відповідає дійсності.

Про це заявила прес-служба НБУ.

"Запропоновані зміни до інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів були некоректно інтерпретовані ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

"Діючі вимоги інструкції вже і так передбачають, що фізична особа, яка здійснює підприємницьку/незалежну професійну діяльність має відкрити у банку окремі рахунки – для здійснення підприємницької/незалежної професійної діяльності та для власних потреб. Тож і сьогодні фізична особа-підприємець може витрачати кошти з підприємницького рахунку лише для здійснення підприємницької діяльності.

Норма проекту, на яку посилаються ЗМІ, носить технічний уточнюючий характер і не містить змін по суті для фізосіб-підприємців", - відзначають в НБУ.

У Нацбанку пояснили, що Податковий кодекс зобов'язує банки надсилати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - ФОП або особи, що провадить незалежну професійну діяльність, до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків.

Ця норма передбачає необхідність надання інформації про всі рахунки платників податків, відкриті і для провадження підприємницької діяльності, і для власних потреб.

Нацбанк також зазначає, що жодних обмежень щодо використання коштів за поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб - резидентів, відкритих для власних потреб, не передбачається.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Національний банк пропонує заборонити використовувати поточні рахунки фізосіб-підприємців для здійснення операцій, пов'язаних з особистими потребами.

Економічна правда

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Нацбанк ФОП

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