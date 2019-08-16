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Справа "Роттердам+": ДТЕК вніс 10 мільйонів застави за свого співробітника

П'ятниця, 16 серпня 2019, 14:05

Компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова внесла 10 мільйонів гривень застави за радника гендиректора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового, якого підозрюють у причетності до нанесення 18,86 мільярдів гривень збитків від впровадженої формули "Роттердам+".

Про це повідомляє "Слово і діло" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-секретаря Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольгу Постолюк, Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі "Роттердам +" - гендиректору "ДТЕК Мережі" Івану Гелюху - у вигляді застави в 9,5 млн грн та особисті зобов'язання.

У САП також підтвердили, що за іншого фігуранта справи - радника директора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового - вже внесли визначену судом заставу в розмірі 10 млн грн.

Нагадаємо:

8 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру співробітникам компанії ДТЕК.

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 мільярдів гривень збитків.

12 серпня екс-начальнику відділу НКРЕКП Тарасу Ревенкові, Солом’янський районний суд Києва дозволив вийти з-під варти під заставу 1,9 мільйона гривень за умови, що сума внесуть упродовж 5 днів.

13 серпня один із співробітників ДТЕК за власною ініціативою прибув до бюро для участі в процесуальних діях – раніше, аніж було заплановано.

14 серпня Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід Лісовому у вигяді застави у сумі 10 мільйонів гривень.

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ДТЕК суд енергетика НАБУ

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