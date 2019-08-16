НБУ хоче заборонити використовувати гроші з ФОП–рахунку на власні потреби

Національний банк пропонує заборонити використовувати поточні рахунки фізосіб-підприємців для здійснення операцій, пов'язаних з особистими потребами.

Така норма міститься в проекті постанови НБУ, який вносить зміни до "Інструкції про відкриття та закриття рахунків клієнтів банків".

Якщо постанова буде прийнята, інструкцію доповнять таким абзацом:

"Забороняється використовувати поточні рахунки фізосіб-підприємців, які займаються незалежною професійною діяльністю для здійснення операцій, пов'язаних з особистими потребами".

Як повідомляють профільні видання, залишається незрозумілим, як буде контролюватися використання коштів.

Але заборона може стосуватися і зняття грошей в банкоматі або банку: останній може вимагати від ФОПа документи, на підставі яких здійснюється розрахунок готівкою (наприклад, договір поставки або закупівельний акт).

Неясно також, як ця норма буде працювати, враховуючи право вільно розпоряджатися своїм прибутком після сплати податків, передбаченого ст. 44 Господарського кодексу України.

Проект постанови проходить стадію громадського обговорення. Зауваження та пропозиції до нього можна висилати до 12 вересня.

Економічна правда