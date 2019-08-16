Фінансування містам: Кабмін не виконає прохання Богдана

Кабінет Міністрів доручив Мінфіну та Мінрегіону забезпечити, починаючи з серпня, фінансування програм і проектів розвитку регіонів.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 14 серпня, передає "Урядовий портал".

"Кабінет Міністрів доручив Міністерству фінансів та Міністерству регіонального розвитку, будівництва й ЖКГ забезпечити, починаючи з серпня поточного року, фінансування програм і проектів розвитку регіонів, особливо малих міст і громад, що здійснюються за рахунок, у тому числі, коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Це закріплено у протокольному дорученні уряду. Графік фінансування повинен забезпечити можливість своєчасного проведення тендерів та завершення розпочатих проектів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Кабмін затримує містам виплату 7,6 мільярда гривень із фонду регіонального розвитку та 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток.

На своїй сторінці у Фейсбуці керівник Львівської обласної ради Олександр Ганущин опублікував копію листа за підписом керівника Офісу президента Андрія Богдана, у якому той просить прем'єр-міністра Володимира Гройсмана призупинити видатки по розподілу частини субвенції на соціально-економічний розвиток та ДФРР до формування нового складу уряду.

В Офісі президента у відповідь на запит ЕП заявили, що тимчасове призупинення фінансування рішень уряду зроблено з метою перевірки ефективності використання бюджетних грошей, запланованих на передбачені розпорядженнями інфраструктурні проекти.

Економічна правда