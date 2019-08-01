"Укргідроенерго" функціонує в аварійному режимі після введення нового енергоринку

Диспетчери держпідприємства НЕК "Укренерго" змушують працювати компанію "Укргідроенерго" у передаварійному або аварійному режимі, не надаючи при цьому коректних команд.

Про це йдеться у листі ПрАТ "Укргідроенерго" на адресу "НЕК "Укренерго", який є в розпорядженні Економічної правди.

Зазначається, що робота гідроелектростанцій у нічний період через відсутність резервів на балансуючу енергію на теплоелектростанціях та розвантаження ГЕС нижче планованого графіка у денний період призводить до додаткових збитків "Укргідроенерго" через виконання команд диспетчера Укренерго. Причиною цього вказуються некоректні граничні ціни на балансуючому ринку.

"Укргідроенерго звертається до Укренерго з вимогою щодо здійснення перерахунку небалансів за липень 2019 року, а також наголошує на неможливості надання послуг з автоматичного та ручного вторинного регулювання частоти та потужності з 1 серпня на бездоговірних та безоплатних засадах", - йдеться в листі.

Повідомляється, що внаслідок цієї проблеми порушено рівні верхніх б’єфів Київського та Кременчуцького водосховищ.

За словами співрозмовника ЕП, де-факто енергетичний ринок функціонує в аварійному режимі після введення нового ринку електроенергії.

"Диспетчери в Укренерго "зашиваються". Їм доводиться утримувати систему вручну, оскільки програмне забезпечення не працює", - повідомило джерело.

Нагадуємо:

1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями ухвалений закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

В "Укренерго" заявили, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости.

У ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня.

А в Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії в заплановані терміни.

28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується відтермінування запуску нового ринку електроенергії, оскільки "не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку".

13 червня Спілка українських підприємців закликала підтримати законопроект, що відтермінує запуск ринку електроенергії з 1 липня, оскільки наразі не зрозуміло, як саме він буде функціонувати.

Кабінет міністрів постановою №483 від 5 червня поклав PSO з постачання е/е для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

Таким чином, передбачається, що якщо тариф на е/е для населення не буде підвищений до економічно обґрунтованого рівня, то різниця між цим тарифом і ринковою ціною е/е буде покриватися за рахунок додаткової виручки, яку отримають енергогенеруючі компанії в результаті підвищення роздрібних цін для непобутових споживачів.

Згідно з постановою від 5 червня, "Енергоатом" зобов'язаний продавати на електронних аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів для цілей виконання PSO не більше 60% своєї е/е, "Укргідроенерго" - не більше 20%.

Ця е/е буде реалізовуватися постачальникам універсальної послуги для подальшого перепродажу населенню за ціною, не вище встановленої Нацкомісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

На засіданні 12 червня Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 5 червня, збільшивши зобов'язання для НАЕК "Енергоатом" продавати свою е/е на аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів з не більше 60% до трохи більше 90% всього виробленого обсягу.

Ціни електроенергії у постачальників універсальних послуг для малих непобутових споживачів (з приєднаними установками потужністю до 150 кВт) з 1 липня зростають на 15-25% в залежності від регіону.

Економічна правда