Новини 19 липня: нове замовлення "Богдана" для армії, суд між Нафтогазом і Газпромом, обшуки у спортклубі Порошенка

Про нове замовлення "Богдана" для армії. Автоскладальний завод №2 компанії "Богдан Моторс" отримав 78,2 мільйона гривень на виконання таємної угоди з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення.

Про обшуки в ICU. Національне антикорупційне бюро України провело обшуки в центральному офісі інвестиційної групи ICU в Києві у рамках так званої справи "Роттердам+".

Про суд між Нафтогазом і Газпромом. Апеляційний суд Амстердама та Окружний суд Люксембурга відхилили апеляції "Газпрому" на примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території цих країн та стягнення з "Газпрому" активів на користь "Нафтогазу".

Про справу Приватбанку. Верховний Суд не дозволив компанії, підконтрольній Ігорю Коломойському, уникнути відповідальності перед Національним банком.

Про обшуки у спортклубі Порошенка. Національне антикорупційне бюро провело обшуки у приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс" та у клубі "5 елемент".

Про обіцянки політичних партій. Кожна партія, що збирається до парламенту, по-різному бачить формування ціни на газ в Україні, і пропонує свій варіант зниження або обрахунку ціни.

Про Мотор-Січ. У Службі безпеки заявили, що припинили незаконну діяльність групи компаній "Мотор Січ", які протягом двох років фінансували так звану "ДНР".

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Вибори-2019. Що партії пропонують робити із земелю, податками, тарифами і соцстандартами

Зниження ставки ЄСВ, відкриття ринку сільськогосподарських земель, створення Служби фінансових розслідувань. Економічні плани партій, що збираються у парламент.

Ручна поклажа і багаж: правила перевезення Wizz Air, МАУ, Ryanair та інших. Оновлено

Що змінилося у правилах перевезення авіакомпаній, які літають з України: вага, розмір багажу і вартість залежно від класу. Останні зміни. Оновлено 19 липня 2019 року.