Вибори-2019. Що партії пропонують робити із земелю, податками, тарифами і соцстандартами

Зниження ставки ЄСВ, відкриття ринку сільськогосподарських земель, створення Служби фінансових розслідувань. Економічні плани партій, що збираються у парламент.

Залишилися лічені години до дня тиші. Передвиборчі обіцянки лунають з кожного кутка, проте партії-кандидати не поспішають конкретизувати свої плани стосовно економічної політики, обмежуючись загальними тезами про майбутнє "покращення".

За два тижні до виборів ЕП розіслала партіям з найвищими показниками соціологічних досліджень запити, які можуть розкрити їх плани щодо розвитку економіки.

Редакція скористалася результатами останніх на той момент опитувань. За їх даними, тоді у парламент проходили такі партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа "За життя", "Європейська солідарність", "Голос" та "Батьківщина".

Додатково ЕП взяла для аналізу ще дві партії, які на той момент були близькі до порогової позначки: "Сила і честь" та "Громадянська позиція".

Не вдалося вийти на зв'язок тільки з "Опозиційною платформою "За життя", тому її точка зору не представлена у цьому аналізі.

Кандидати відповіли на дев'ять запитань щодо основних векторів державної економіки, серед яких — регуляція ринку землі, реформа системи оподаткування, пенсійної системи, соціальних стандартів.

Ринок землі

Усі партії, крім Батьківщини, підтримують відкриття ринку сільськогосподарських земель.

Правда, моделі цього відкриття у кожної партії бачать по-різному, як і строки впровадження реформи.

"Європейська солідарність" виступає за те, щоб власники землі були захищеними Земельним кадастром та мінімальними цінами на землю.

"Голос" за його введення вже з 2020 року з обмеженнями на концентрацію земель в одних руках. На думку партії доцільно обмежити можливість купити землю виключно українськими громадянами та юридичними особами з кінцевими бенефіціарами українцями.

В партії "Слуга народу" повідомили, що на скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і відкриття ринку знадобиться не більше року.

Також у партії додали, що вже працюють над підготовкою потрібних законопроектів, у тому числі про захист прав держави, інвесторів та власників.

"Громадянська позиція" — за відкриття ринку одразу після інвентаризації земель. Право купувати с/х землі, на думку партії, мають отримати лише громадяни України чи підприємства, які засновані громадянами України.

Особи, які мають подвійне громадянство чи не проживали в Україні останні 5 років, не мають права купувати с/х землі.

"Сила і честь" — за те, щоб відкрити ринок земель з 2020 року і передбачити граничні норми щодо площі земель у власності однієї особи та можливість пріоритетного викупу державою земель, що реалізуються. Партія також за те, щоб заборонити доступ до українських земель резидентам країни-агресора.

Спрощена система оподаткування

Іншим важливим питанням для економічної політики є спрощена система оподаткування. З одного боку вона зменшує навантаження податкове навантаження на бізнес, з іншого — є способом ухилення від сплати податків.

МВФ свого часу наполягав на її ліквідації, однак будь спроби переформатувати спрощенку викликають великий суспільний резонанс. Як тут бути?

Усі партії говорять про те, що варто залишити спрощену систему оподаткування, однак погляди на те, в якому вигляді різняться.

Партія "Громадянська позиція" виступає за дерегуляцію "спрощенки".

"Батьківщина" вважає, що "спрощенка" потребує перегляду способів її застосування. Мають змінитися критерії щодо обороту компаній.

"Голос" — за збереження "спрощенки" з одночасним запровадженням сучасних моделей РРО та системи кешбеків для протидії схемам з ухилення від оподаткування.

Позиції партії щодо того, якою має бути ставка ЄСВ різняться. З 1 січня 2016 року ставка ЄСВ становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати. "Європейська солідарність" виступає за збереження ставки на тому ж рівні.

В партії "Батьківщини" вважають, що через зниження ЄСВ до 22% стало менше нарахувань до Пенсійного фонду. Партія пропонує запровадити персоніфіковану пенсійну систему, за якої усі пенсійні внески накопичуватимуться на особових рахунках людини.

"Голос" — за те, щоб знижувати податкове навантаження на зарплату, починаючи з ПДФО та військового збору. В рамках поступового довгострокового переходу від солідарної до накопичувальної пенсійної системи ЄСВ має перерозподілятися від внесків до солідарної системи до внесків у накопичувальну систему.

Решта партій виступає за зниження ставки з компенсаторами бюджетних втрат, а "Сила і честь" — за його ліквідацію в майбутньому.

З цікавого, "Громадянська позиція" в коментарі ЕП емоційно наголосила на тому, що ЄСВ мають "платити всі і навіть керівництво Нафтогазу!".

Соціальні стандарти

Всі партії дотримуються думки, що базові соціальні стандартів (мінімальної заробітної плати, пенсії, прожиткового мінімуму) мають зростати пропорційно росту економіки.

"Європейська солідарність" уточнює, що мінімальна пенсія не бути меншою за прожитковий мінімум.

Пенсійна реформа, другий рівень

Майже усі партії підтримують запровадження другого рівня накопичувальної пенсійної системи. Основна відмінність в їх позиції "коли саме?".

На думку "Громадянської позиції", це повинно відбутись "негайно".

"Голос" — за перехід із солідарної системи на накопичувальну "одразу після імплементації реформ на небанківському фінансовому ринку". Прийнятна дата — 2021 рік.

"Слуга народу" обіцяє впровадити другий накопичувальний рівень пенсійної системи протягом 5 років своєї роботи.

"Сила і честь" уточнила, що вони не лише за другий рівень пенсійної системи, а й за розвиток третього — добровільного накопичувального.

Єдина партія, яка ухилилась від прямої відповіді на це питання — "Європейська солідарність". Партія повідомила, що вона "підтримує фахову дискусію" на цю тему.

Податок на виведений капітал

Через багатомільярдні бюджетні втрати в перші роки запровадження питання введення ПнВК поки що буксує. Проти цієї реформи виступає МВФ.

Разом з тим усі партії виступають за заміну податку на прибуток податком на виведений капітал. Правда, кожна з партій бачить реформу податку на прибуток по-своєму.

"Батьківщина" — за запровадження податку з кінцевої реалізації, що існує в багатьох країнах. Такий підхід, на думку партії, допоможе уникнути бюджетних втрат.

"Голос" і "Слуга народу" вважають цю заміну доцільною, але звертають увагу на те, що вона можлива за наявності фінансового ресурсу в бюджеті.

"Сила і честь" — за введення ПнВК з 2020 року, а "Громадянська позиція" — після суттєвого скорочення навантаження на зарплату. Це має стати другим кроком податкової реформи.

Що з податковою міліцією

Партії одностайні щодо майбутнього податкової міліції — її потрібно ліквідувати і створити новий орган. Більшість партій схиляються до того, що її повинна замінити Служба фінансових розслідувань.

Тарифи

Окремої уваги заслуговує позиція партій стосовно формування ціни на газ. Кожна партія запропонувала свій варіант зниження або обрахунку ціни.

Так "Голос" і "Сила і честь" — за ринкову ціну, і за її зниження через ринкові механізми — нарощування власного видобутку та зменшення споживання за рахунок заходів з енергоефективності.

"Батьківщина" планує знизити ціну до 3,55 грн. за кубометр. На думку прибічників Юлії Тимошенко, ціна повинна визначатись за формулою, яка б враховувала собівартість видобутку, доставки та рентабельність, обмежену 30%.

Партія "Слуга народу" візьме курс на скасування усіх "формульних" ціноутворень на енергетичні ресурси (вугілля, газ, "Роттердам+", "Дюссельдорф+").

У Зеленського планують відмовитись від імпортного паритету при складанні ціни на газ і запровадити внутрішню українську газову біржу, яка формуватиме ціну на газ для усіх споживачів. Сьогодні підхід до визначення ціни на газ в прив’язці до ціни імпорту передбачений програмою співпраці України з МВФ.

"Громадянська позиція" вважає, що в існуючій ціні на газ є корупційна складова, яка становить приблизно 10-15%, тому потрібно "нарешті запровадити справжній газовий ринок без олігархів". Щоправда, жодного слова про безпосередній розрахунок ціни на газ партія не дала.

Що обіцяють кандидати: Голос Слуга народу Батьківщина Громадянська позиція Європейська солідарність Сила і честь Відкриття ринку сільськогосподарських земель + + - + = + Необхідно залишити спрощену систему оподаткування + + + - + + Зниження ставки ЄСВ + + - + - + Базові соціальні стандарти повинні зростати пропорційно темпам зростання економіки + + - + + + Необхідно запроваджувати другий накопичувальний рівень пенсійної системи + + + + = + Запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток + + + + + + Ліквідація податкової міліції та створення Служби фінансових розслідувань + + + + + +

+ підтримує / -- не підтримує / = позиція висловлена не чітко або відсутня

Усі партії виступають за те, щоб залишити державну підтримку низки галузей економіки. Які галузі економіки партії вважають пріоритетними для підтримки?