Компанія Коломойського не змогла вивести заставу за кредитом НБУ

Верховний Суд не дозволив компанії, підконтрольній Ігорю Коломойському, уникнути відповідальності перед Національним банком.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Велика Палата Верховного Суду 2 липня підтвердила позицію Національного банку, що входження держави в капітал "Приватбанку" не є суттєвою обставиною для розірвання іпотечних договорів, укладених з підконтрольними Ігорю Коломойському майновими поручителями.

Зокрема, Верховний Суд відхилив касаційну скаргу підконтрольного Коломойський ЗАТ "Ерлан" (ТМ "Біола"), яке вимагало розірвання укладеного з Національним банком іпотечного договору.

Згідно з цією угодою "Ерлан" надала Національному банку в заставу майно вартістю 3 млрд грн, в якості забезпечення кредиту рефінансування, отриманого "Приватбанком" до націоналізації.

Позивач вважав, що в результаті входження держави в капітал "Приватбанку", відбулася істотна зміна обставин, коли кредитор (Національний банк) і боржник ( "Приватбанк") об'єдналися в одній особі.

До того ж, Велика палата Верховного суду підтвердила, що "Ерлан" добровільно і за власною ініціативою обмежила своє право власності на предмет іпотеки і прийняла на себе, в тому числі, ризик настання відповідних несприятливих для себе наслідків у разі невиконання боржником основного зобов'язання.

Також, судом відхилено доводи "Ерлана" про порушення Національним банком статті 73 Закону "Про Національний банк", який нібито відмовився від прийняття виконання "Приватбанком" взятих на себе зобов'язань за кредитним договором від третьої особи, а також не вчинив дій щодо списання з банку заборгованості після його націоналізації.

Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.

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Економічна правда