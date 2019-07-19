Ціни на газ: що обіцяють партії перед виборами

Кожна партія, що збирається до парламенту, по-різному бачить формування ціни на газ в Україні, і пропонує свій варіант зниження або обрахунку ціни.

Про це йдеться у публікації Економічної правди.

Зокрема, "Голос" та "Сила і честь" — за ринкову ціну і за її зниження через ринкові механізми — нарощування власного видобутку та зменшення споживання завдяки заходам з енергоефективності.

"Батьківщина" планує знизити ціну до 3,55 грн за куб м. На думку прибічників Юлії Тимошенко, ціна повинна визначатися за формулою, яка би враховувала собівартість видобутку, доставки та рентабельність, обмежену 30%.

Партія "Слуга народу" візьме курс на скасування усіх "формульних" ціноутворень на енергетичні ресурси (вугілля, газ, "Роттердам+", "Дюссельдорф+").

У Зеленського планують відмовитися від імпортного паритету при формуванні ціни на газ і запровадити внутрішню українську газову біржу, де визначатиметься ціна на газ для всіх споживачів.

Нагадаємо, що наразі підхід до визначення ціни на газ у прив'язці до ціни імпорту передбачений програмою співпраці України з МВФ.

"Громадянська позиція" вважає, що в поточній ціні на газ є корупційна складова, яка становить 10-15%, тому потрібно "запровадити справжній газовий ринок без олігархів".

Читайте детальніше у публікації: Вибори-2019. Що партії пропонують робити із земелю, податками, тарифами і соцстандартами.

Нагадаємо:

Ціна на газ для населення знижується другий місяць поспіль. Які зовнішні і внутрішні чинники вплинули на це, і чому деякі політики приписують цю перемогу собі, читайте у публікації: Чому подешевшав газ для населення.

Так, за останні місяці відбулося зниження ціни на газ і є передумови для подальшого здешевлення вже в липні, а сумарне зменшення ціни газу за травень – липень становитиме близько 21%, переконаний представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус.

Економічна правда