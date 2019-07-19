Фірма Гладковського отримала ще 78 мільйонів по таємній угоді з армією

В середині липня Автоскладальний завод №2 компанії "Богдан Моторс" отримав 78,2 мільйона гривень на виконання таємної угоди з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення.

Про це повідомляє Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch, з посиланням на офіційний портал використання публічних фінансів.

Гроші перераховані з рахунку Державної казначейської служби на приватний рахунок "Богдан Моторс", відкритий в "ОТП банку".

За що саме сплачено гроші - кількість авто та вартість за одиницю - не вказано. Разом з тим, цього року прес-служба "Богдан" повідомила, що корпорація підписала нові контракти із Міністерством оборони на постачання оновлених санітарних машин "Богдан 2251" та вантажівок "Богдан 6317" до Збройних сил України.

"Державне оборонне замовлення на цей рік сформоване, ще коли Олег Гладковський обіймав посаду першого заступника Секретаря РНБО, тож до кінця року саме "Богдан Моторс" буде забезпечувати армію транспортом", - вважає Канєвський.

Нагадуємо:

Корпорація "Богдан" раніше наполягала, що деталі контрактів з Міністерством оборони, які виконуються під грифом державної таємниці, не можуть бути розкриті для суспільства та засобів масової інформації.

На початку року стало відомо, що "Богдан" постачатиме армії ще й броньовик "Барс-8".

Нещодавно стало відомо, що колишній перший заступник секретаря РНБО та фігурант розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" Олег Гладковський повернувся на роботу керівника корпорації "Богдан".

Загалом цього року "Богдан Моторс" з бюджету отримав понад півмільярда гривень на виконання таємних угод з Міноборони в рамках державного оборонного замовлення на постачання автотранспорту.

Економічна правда