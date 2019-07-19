Суди Нідерландів і Люксембургу відхилили апеляції "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу

Апеляційний суд Амстердама та Окружний суд Люксембурга відхилили апеляції "Газпрому" на примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території цих країн та стягнення з "Газпрому" активів на користь "Нафтогазу".

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Відповідні рішення суди ухвалили 8 липня.

Апеляцію на примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу у Люксембурзі "Газпром" подав у кінці травня 2019 року. Також російська компанія намагалася через суд скасувати арешт своїх активів у Люксембурзі.

Нагадаємо:

"Нафтогаз України" домігся заборони виплати "Газпрому" дивідендів по ряду його заарештованих активів.

У січні у Високому суді міста Амстердам закінчилося слухання щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу, зокрема щодо примусового стягнення активів "Газпрому" у Нідерландах.

Як тоді нагадав директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, вартість цих активів перевищує 2,7 мільярдів доларів, які "Газпром" зобов’язаний сплатити "Нафтогазу" за рішенням арбітражу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом

Економічна правда