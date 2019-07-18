Новини 18 липня: Зеленський взявся за Косюка, облікову ставку знизили, російський дизель обклали митами

Про дотації Косюку. Президент Володимир Зеленський пропонує правоохоронцям перевірити і порівняти суму бюджетних дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка, і виплачених акціонером дивідендів.

Про облікову ставку. Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 17% річних.

Про зростання ВВП. НБУ суттєво покращив макропрогноз на 2019-2021 роки: оцінка реального ВВП у цьому році підвищена з 2,5% до 3%, у наступному - з 2,9% до 3,2%.

Про мита на російський дизель. Кабінет міністрів у відповідь на розширення російських економічних санкцій прийняв постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу.

Про підвищення зарплат вчителям. Значене підвищення зарплат педагогам, яке напередодні виборів анонсували глава уряду Володимир Гройсман та міністр освіти Лілія Гриневич, призведе до зростання інфляції та посилить соціальну несправедливість, вважають економісти.

Про нафтогазову ділянку у Чорному морі. Проект рішення за результатами нафтогазового конкурсу на морську ділянку "Дельфін" повинна була розглянути Міжвідомча комісія з укладення угод про розподіл продукції, однак заплановане на 12 липня засідання не відбулося.

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Напередодні виборів глава уряду та міністр освіти анонсували значне підвищення зарплат педагогам. Це рішення призведе до зростання інфляції та посилить соціальну несправедливість, кажуть економісти.

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Ціна на газ для населення знижується другий місяць поспіль. Які зовнішні і внутрішні чинники вплинули на це, і чому деякі політики приписують цю перемогу собі.