Зеленський про дотації Косюку: МХП не потребує державної підтримки

Президент Володимир Зеленський пропонує правоохоронцям перевірити і порівняти суму бюджетних дотацій, отриманих агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка, і виплачених акціонером дивідендів.

Про це він сказав на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, передає "Інтерфкс-Україна".

"У 2017-2018 роках одному з найбільших агрохолдингів України "Миронівський хлібопродукт" із держбюджету було виділено майже 2,5 млрд грн дотацій, так це називається.

Насправді, він не потребує державної підтримки, тому що у нього є надприбутки і він щорічно виплачує величезні дивіденди своїм акціонерам", - підкреслив Зеленський.



"Я хотів би звернутися до наших правоохоронних органів, до антикорупційних органів - а давайте перевіримо, якщо у нас є така інформація, суму цієї бюджетної допомоги і суму дивідендів, і порівняємо - може, і однакові суми отримаємо. Дуже цікава статистика", - додав він.

Нагадаємо:

У 2018 році компанії, пов'язані з Косюком, отримали майже 970 мільйонів гривень дотацій, а у 2017 році - 1,4 мільярда гривень.

Миронівський хлібопродукт (МХП) — найбільший виробник курятини в Україні. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини. На українському ринку МХП представлений торговими марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский", "ФуаГра" тощо.

Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 66% акцій МХП.