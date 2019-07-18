Підвищення зарплат вчителям призведе до зростання інфляції – економісти

Значене підвищення зарплат педагогам, яке напередодні виборів анонсували глава уряду Володимир Гройсман та міністр освіти Лілія Гриневич, призведе до зростання інфляції та посилить соціальну несправедливість.

Про це заявили старший економіст Світового банку Анастасія Головач у публікації Економічної правди.

За задумкою урядовців, оплата праці освітян зросте на 20-70% у 2020 році.

Як вважає Головач, таке підвищення зарплат може мати низку негативних наслідків для економіки. "Це додаткове навантаження на бюджет відволікатиме ресурси від інших важливих проектів, від яких би виграло більше українців", — вважає Головач.

При цьому зазначається, що кошти на підвищення зарплат освітян і науковців на 2020 рік не передбачені.

"Оскільки у бюджетній декларації на 2020 рік уже враховані видатки для забезпечення росту соціальних стандартів, на це рішення у 2020 році додатково потрібно знайти 19,7 млрд грн: 14,8 млрд грн — з державного бюджету і 4,9 млрд грн — з місцевих бюджетів", — повідомили ЕП у Міністерстві фінансів.

Крім того, зазначається, що підвищення зарплат освітянам посилить соціальну несправедливість.

Річ у тім, що у 2017 році після підвищення мінімальної зарплати підвищення зарплат в секторі освіти було вищим завдяки додатковим секторальним надбавкам. Їх затвердили окремою постановою. У 2018 році з тієї ж причини зарплати вчителів зросли ще на 30%.

"Ухвалення цього рішення породжує питання: чому саме вчителі, а не інші категорії бюджетників? Приміром, лікарі отримують меншу зарплату, ніж вчителі, а після останнього рішення уряду це співвідношення ще більше зміниться не на користь лікарів", — вважає Головач.

Читайте детальніше у публікації ЕП: "Гройсман Всемогутній. До чого призводить підвищення зарплат вчителям перед виборами".

Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке передбачає поетапне збільшення оплати праці для всіх педагогів до 2023 року.

За словами глави міністерства Лілії Гриневич, акцент буде зроблений на підвищення оплати праці молодих вчителів, вихователів дошкільнят і майстрів виробничого навчання в установах профосвіти.

Пізніше старший економіст Світового банку зазначила, що зарплати вчителям мають зростати разом із їхньою ефективністю праці.

Економічна правда