Конкурс по морській ділянці "Дельфін": комісія не може визначити переможця

Проект рішення за результатами нафтогазового конкурсу на морську ділянку "Дельфін" повинна була розглянути Міжвідомча комісія з укладення угод про розподіл продукції, однак заплановане на 12 липня засідання не відбулося.

Про це свідчить документ, який є в розпорядженні Економічної правди, і який має потрапити в уряд.

Документ складений у формі інформаційної довідки з описом заявок чотирьох претендентів і оцінками їх інвестиційних пропозицій.

Однак висновок не визначає єдиного переможця конкурсу через те, що дві компанії - американська Trident Black Sea Inc і азербайджанська Caspian Drilling International (CDI) - набирають однакову кількість балів.

"Міжвідомча комісія не дійшла згоди щодо визначення переможця конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на ділянці "Дельфін". Жоден із претендентів не зміг набрати достатньої кількості голосів для прийняття схвального рішення необхідною більшістю присутніх членів Комісії", - зазначається у документі.

Нагадаємо:

Раніше журналісти з'ясували, що право розробляти і видобувати вуглеводні на одній із найбільших газоносних ділянок у Чорному морі "Дельфін" може отримати американська компанія із сумнівною репутацією - Frontera Resources.

Компанія має сумнівні проекти у Молдові та Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 та 2018 років свідчить про те, що компанія є збитковою.

Учасники ринку заявили, що влада штучно обмежує претендентів на добування газу на ділянці на морському шельфі.

Як повідомлялося, конкурс було оголошено 12 квітня. Однак термін подачі заявок був зменшений урядом до 60 днів, тому його термін минув 12 червня.

11 червня глава АП закликав продовжити конкурс щодо укладення угод про розподіл продукції для ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря мінімум до 120 днів.

Економічна правда