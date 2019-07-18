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Нацбанк оновив прогноз росту ВВП

Четвер, 18 липня 2019, 14:25

НБУ суттєво покращив макропрогноз на 2019-2021 роки: оцінка реального ВВП у цьому році підвищена з 2,5% до 3%, у наступному - з 2,9% до 3,2%.

Про це на брифінгу заявив глава НБУ Яків Смолій.

"У порівнянні з квітневим макроекономічним прогнозом Нацбанк підвищив прогноз темпів економічного зростання у зв'язку зі стійким внутрішнім попитом, кращими умовами торгівлі і очікуваним збільшенням врожаю зернових", - заявив Смолій.

Він зазначив, що прогноз росту ВВП у 2021 році залишився незмінним - 3,7%.

"Основним драйвером економічного зростання в наступні роки буде залишатися внутрішній попит. Приріст приватного споживання сповільниться, однак буде значним під впливом збільшення реальних доходів домогосподарств - заробітних плат, пенсійних виплат, а також грошових переказів з-за кордону", - підкреслили в Нацбанку.

Водночас наголошується, що стримуючими факторами економічного зростання будуть слабка економічна активність в світі, а також скорочення з 2020 року обсягів транзиту природного газу в Європу унаслідок будівництва обхідних газопроводів.

Нагадаємо:

У кінці квітня Нацбанк підтвердив свій макропрогноз: зростання реального ВВП України в 2019 році сповільниться до 2,5%, а в 2020-2021 роках прискориться відповідно до 2,9% і 3,7%.

Інфляція становитиме 6,3% у цьому році і по 5% в 2020-2021 роках.

Держстат теж покращив оцінку зростання ВВП в першому кварталі року.

Зростання ВВП України в 2018 році прискорилося до 3,3% при уповільненні інфляції до 9,8%.

Держстат України оцінив зростання ВВП у першому кварталі поточного року в 2,5%.

Інфляція за підсумками п'яти місяців становила 9,6% у річному вимірі.

Економічна правда

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