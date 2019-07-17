Новини 17 липня: транзит газу, новий керівник Фонду гарантування, платні дороги і мости
Про транзит газу. Російський "Газпром" через зупинку на ремонт двох ниток обхідного газопроводу "Північний потік" збільшив обсяги транзиту газу до ЄС через українську ГТС на 25%, або на 60 мільйонів кубометрів на добу.
Про зменшення кількості готівки в обігу. В Україні кількість готівки в обігу зменшилася на 6,4 мільярда гривень, або на 1,6%, якщо порівняти з початком 2019 року.
Про платні дороги і мости. Міністерство інфраструктури виступає за будівництво в Україні платних мостів за рахунок приватного підрядника, а також доріг.
Про нового керівника Фонду гарантування. Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів призначила директором-розпорядником Фонду Світлану Рекрут.
Про звільнення в.о. глави ДФС. Кабінет міністрів звільнив Олександра Власова з посади в. о. голови Державної фіскальної служби України.
Про скарги заводів Коломойського. Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів (НЗФ і ЗЗФ) скаржаться на збитковість роботи через подорожчання електроенергії після запуску нової моделі ринку 1 липня.
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