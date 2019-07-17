Кабмін звільнив Власова з посади в. о. глави ДФС
Кабінет міністрів звільнив Олександра Власова з посади в. о. голови Державної фіскальної служби України.
Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Кабінету міністрів 17 липня.
"Як ви знаєте, по ДФС Власов написав заяву на звільнення. З понеділка це звільнення буде реалізовано - сьогодні рішення схвалено", - сказав Гройсман.
За його словами, оскільки Власов був главою ліквідаційної комісії ДФС, тепер ці обов'язки Кабмін поклав на директора одного з департаментів служби.
Нагадаємо:
12 липня у Державній фіскальної службі почалися обшуки.
14 липня, після вказівки президента Володимира Зеленського, в. о. голови ДФС Власов написав заяву про звільнення.
Економічна правда
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