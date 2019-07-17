Заводи Коломойського скаржаться на збитковість через новий енергоринок

Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів (НЗФ і ЗЗФ) скаржаться на збитковість роботи через подорожчання електроенергії після запуску нової моделі ринку 1 липня.

Про це заявили керівники зазначених заводів на круглому столі про перші підсумки роботи ринку в парламентському профільному комітеті у Києві 16 липня, передає "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив глава правління ЗЗФ Павло Кравченко, оскільки в собівартості продукції підприємства електроенергія становить близько 60%, то нові ціни на цю сировину призвели до збитку заводу приблизно в 70 млн грн на місяць, а НЗФ - у 122 млн грн.

Він додав, що навіть із новою ціною ЗЗФ із його відносно рівним графіком споживання змушений для повного задоволення потреб купувати 12% електроенергії на найдорожчому ринку.

Керівник ЗЗФ уточнив, що його завод споживає близько 179 СВТ, а НЗФ - близько 425 МВт.

Глава правління НЗФ Володимир Куцин стверджує, що продукція підприємства подорожчала на 75 дол/тонну, що робить його неконкурентоспроможним на світовому ринку. При збереженні такої ситуації підприємства будуть змушені зупинитися.

Керівники феросплавних заводів, які вже домоглися зупинки рішення регулятора НКРЕКУ про підвищення тарифу "Укренерго" в липні в шість разів, заявили, що оскаржать і нове рішення регулятора про зниження цього тарифу на 10% у серпні.

На їхню думку, потрібно дозволити заводам укладати двосторонні договори з виробником дешевої електроенергії "Енергоатом" або встановити обмеження цін для енергоємних експортних підприємств.

Представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус зазначив, що висновок подібних ексклюзивних контрактів НЗФ і ЗЗФ, афілійованих з екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським, викличе багато пересудів.

На думку Геруса, потрібно розробляти єдині критерії для всіх підприємств із високою часткою електроенергії у собівартості, наприклад, понад 30%.

Водночас глава найбільшого в Україні приватного енергохолдингу "ДТЕК" Максим Тимченко запропонував феросплавникам провести переговори про можливість укладення двосторонніх договорів. За його словами, ДТЕК міг би виділити під ці поставки окремі блоки.

На подорожчання електроенергії в розмірі до 25% із 1 липня поскаржилась і низка великих споживачів: директор із фінансів та економіки "Інтерпайпу" Денис Морозов, представник ArcelorMittal Кривий Ріг, директор Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимир Сивак.

За словами Сивака, електроенергія становить близько 30-35% у собівартості кінцевої продукції, тому підприємство зараз працює у збиток.

Учасники зустрічі домовилися провести 18 липня ще одне засідання за участю НКРЕКУ і Міненерговугілля, при координації глави парламентського комітету Олександра Домбровського, на якому обговорять шляхи вирішення проблеми великих споживачів електроенергії.

Окрім цього, НКРЕКУ 17 липня обговорить ситуацію з водоканалами, які також поскаржилися на подорожчання електроенергії у середньому на 20% і низку інших складнощів, із якими вони зіткнулися після запуску ринку.

Домбровський зі свого боку поскаржився, що Рада відмовилася розглядати його пропозицію про перенесення дати запуску нового ринку на 1 жовтня, проте пропозиція відстрочити його зараз, через два тижні після запуску, більше не озвучувалася і на засіданні не обговорювалась.

На думку глави комітету, потрібно оперативно вирішити найгостріші питання, а більш детально підводити підсумки за підсумками роботи ринку за місяць-два або навіть за підсумками кварталу.

Нагадаємо:

1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого в 2017 році.

Ціни електроенергії у постачальників універсальних послуг для малих непобутових споживачів (з приєднаними установками потужністю до 150 кВт) із 1 липня зросли на 15-25% в залежності від регіону.

Тарифи для населення з введенням нового ринку не змінилися і залишаються найнижчими в Європі.

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