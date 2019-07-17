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Готівки в обігу поменшало: українці обирають безготівкові розрахунки

Середа, 17 липня 2019, 15:14
 

В Україні кількість готівки в обігу зменшилася на 6,4 мільярда гривень, або на 1,6%, якщо порівняти з початком 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ на своїй сторінці у Facebook.

"У готівковому обігу країни станом на 1 липня 2019 року перебувало готівки на загальну суму 393,8 млрд грн, зокрема банкнот – 391,3 млрд грн (2,8 млрд шт.) та монет – 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.)", - зазначається у повідомленні.

При цьому найбільше за кількістю у готівковому обігу перебуває, як і раніше, банкнот номіналом 200 гривень (23%) і розмінних монет номіналом 10 копійок (29%).

Зменшення кількості готівки в обігу в НБУ пояснили стабільним трендом зростання популярності безготівкових розрахунків.

Як повідомлялося раніше, в Україні вісім із 10 операцій з платіжною карткою – безготівкові.

Економічна правда

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