В Україні пропонують будувати платні дороги і мости

Міністерство інфраструктури виступає за будівництво в Україні платних мостів за рахунок приватного підрядника, а також доріг.

Про таку ініціативу повідомив заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Треба і деякі мости зробити платними. Більшість мостів будуються протягом 15 років. Наприклад, Подільсько-Воскресенський міст у Києві або запорізький. Це довгобуди, які забирають гроші з місцевого бюджету", - сказав Довгань.

Для прикладу він запропонував розглянути американську модель.

"Даємо це приватному підряднику. Підрядник зводить прозоре фінансування, ми його погоджуємо, підписуємо і далі він просто бере плату за проїзд ...", - пояснив заступник міністра.

При цьому він додав, що в першу чергу, потрібно переходити до платних дорогах.

"Це треба робити терміново і в першу чергу почати з Кільцевої дороги Києва, оскільки вона переповнена і люди часто їздять узбіччям. Одеська траса також переповнена", - зазначив Довгань.

За оцінками Мінінфраструктури, всього на будівництво доріг в Україні у рамках Національної транспортної стратегії до 2030 року потрібно закласти 50 млрд євро.

"Якщо буде постійне фінансування ми виходимо десь на 35 млрд євро з держбюджету. Решту 15 млрд повинен дати приватний інвестор", - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо:

У 2020 році в Україні розпочнеться будівництво першої платної дороги зі Львова до польського Краковець у рамках проекту GO Highway.

Пізніше стало відомо, що проїзд першою в Україні платною дорогою може коштувати 2-3 гривні за кілометр.