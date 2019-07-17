"Газпром" на 25% збільшив транзит газу до Євросоюзу через українську ГТС
Російський Газпром" через зупинку на ремонт двох ниток обхідного газопроводу "Північний потік" збільшив обсяги транзиту газу до ЄС через українську ГТС на 25%, або на 60 мільйонів кубометрів на добу.
Про це у Facebook повідомило АТ "Укртрансгаз".
Зазначається, що станом на 17 липня 2019 року заявка на транзит складає 300,2 млн куб. м/добу. Таким чином, словацький напрямок завантажиться на 99%.
"Існуючі вільні потужності ГТС України дозволяють додатково перекачувати до країн Європи обсяги газу, що еквівалентні максимуму Північному потоку-2 та умовному Північному потоку-3 разом взятим.
Очевидною перевагою української ГТС є її гнучкість та розгалуженість, які дають можливість проводити ремонтні та регламентні роботи без зупинки транзиту", - йдеться у повідомленні.
Коментуючи зупинку "Газпромом" ниток "Північного потоку", голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що гнучкість української ГТС - ще один привід для європейських споживачів зважити всі сторони питання транзиту російського газу через територію України.
"Це ще один привід для європейських споживачів добре зважити – що вигідніше: користуватися надійною наземною інфраструктурою української ГТС, чи інвестувати в будівництво підводних газопроводів, які складні та дорогі в ремонті, не мають належного резервування та повністю залежать від політичних примх Кремля", - написав він у Facebook.
Нагадаємо:
18 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.
У відповідь "Нафтогаз" пропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзитуяк запасний варіант на випадок, якщо "Газпром" не захоче брати на себе ризики, пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи.
Українська сторона на майбутніх переговорах у вересні запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.
Економічна правда
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