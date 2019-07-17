"Газпром" на 25% збільшив транзит газу до Євросоюзу через українську ГТС

Російський Газпром" через зупинку на ремонт двох ниток обхідного газопроводу "Північний потік" збільшив обсяги транзиту газу до ЄС через українську ГТС на 25%, або на 60 мільйонів кубометрів на добу.

Про це у Facebook повідомило АТ "Укртрансгаз".

Зазначається, що станом на 17 липня 2019 року заявка на транзит складає 300,2 млн куб. м/добу. Таким чином, словацький напрямок завантажиться на 99%.