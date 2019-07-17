Всі розділи
Укр / Рус

"Газпром" на 25% збільшив транзит газу до Євросоюзу через українську ГТС

Середа, 17 липня 2019, 13:24

Російський Газпром" через зупинку на ремонт двох ниток обхідного газопроводу "Північний потік" збільшив обсяги транзиту газу до ЄС через українську ГТС на 25%, або на 60 мільйонів кубометрів на добу.

Про це у Facebook повідомило АТ "Укртрансгаз".

Зазначається, що станом на 17 липня 2019 року заявка на транзит складає 300,2 млн куб. м/добу. Таким чином, словацький напрямок завантажиться на 99%.

"Існуючі вільні потужності ГТС України дозволяють додатково перекачувати до країн Європи обсяги газу, що еквівалентні максимуму Північному потоку-2 та умовному Північному потоку-3 разом взятим.

Очевидною перевагою української ГТС є її гнучкість та розгалуженість, які дають можливість проводити ремонтні та регламентні роботи без зупинки транзиту", - йдеться у повідомленні.

Коментуючи зупинку "Газпромом" ниток "Північного потоку", голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що гнучкість української ГТС - ще один привід для європейських споживачів зважити всі сторони питання транзиту російського газу через територію України.

"Це ще один привід для європейських споживачів добре зважити – що вигідніше: користуватися надійною наземною інфраструктурою української ГТС, чи інвестувати в будівництво підводних газопроводів, які складні та дорогі в ремонті, не мають належного резервування та повністю залежать від політичних примх Кремля", - написав він у Facebook.

Нагадаємо:

18 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.

У відповідь "Нафтогаз" пропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзитуяк запасний варіант на випадок, якщо "Газпром" не захоче брати на себе ризики, пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи.

Українська сторона на майбутніх переговорах у вересні запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укртрансгаз Газпром газ Трамп

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Укртрансгаз" передав функцію технічної експлуатації ГТС дочірній компанії 2 липня 2019, 11:38
"Укртрансгаз" придумав, як уникнути дефолту 26 червня 2019, 15:56
У "Нафтогазі" заявляють, що більше не зможуть допомагати "Укртрансгазу" триматись на плаву 24 червня 2019, 13:37
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!