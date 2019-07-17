Фонд гарантування отримав нового керівника

Костянтин Ворушилін та Світлана Рекрут

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів призначила директором-розпорядником Фонду Світлану Рекрут.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування.

Рекрут обіймала посаду заступника директора-розпорядника Фонду гарантування.

Також Адміністративна рада задовольнила заяву про звільнення за власним бажанням з 17 липня Костянтина Ворушиліна з посади директора-розпорядника Фонду гарантування.

За словами Рекрут, перед командою Фонду стоїть завдання продовження виконання зобов'язань перед кредиторами банків і державою.

"Оскільки залишок боргу перед Міністерством фінансів наразі перевищує 49 млрд грн у вигляді векселів і ще понад 67 млрд грн за відсотками, найважливішим завданням, над яким Фонд працюватиме найближчим часом, є реструктуризація відсотків за цими кредитами", - сказала Рекрут.

Рекомендуємо почитати: Костянтин Ворушилін: Топ-менеджмент "розводить" олігархів по повній програмі

Нагадуємо:

Ворушилін був призначений директором-розпорядником ФГВФО в жовтні 2014 року.

Ворушилін — один з топ-менеджерів екс-президента України Петра Порошенка.

Очолював банк "Мрія" протягом 11 років. Після цього курирував фінансово-інвестиційну діяльність корпорації "Богдан".

Також Ворушилін є одним із засновників Міжнародного інвестиційного банку, який належить Порошенку.

Економічна правда