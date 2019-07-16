Новини 16 липня: екстрадиція Фірташа, призначення Дубілета, проблеми Укроборонпрому

Про екстрадицію Фірташа. Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа до США.

Про призначення Дубілета. Колишній директор з інформаційних технологій "Приватбанку", співзасновник Monobank Дмитро Дубілет став радником в.о. голови СБУ Івана Баканова.

Про російські товари. Україна продовжила на 2020 рік дію заборони на ввезення в країну російських товарів.

Про топ-3 проблем Укроборонпрому. Голова наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив, що головними проблемами держконцерну є іміджева, корупція всередині компанії та проблеми за межами концерну.

Про створення Митної служби. Державна митна служба, яку віднедавна очолює колишній перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, отримала реєстрацію як юридична особа в Єдиному держреєстрі.

Про ціни на електрику. За прогнозами голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, ціна на електрику для непобутових споживачів із 1 серпня знизиться.

Ви хочете знати більше?

Золото, срібло, платина. Як придбати дорогоцінні метали

Де і скільки коштовного металу можна придбати в Україні, як не потрапити на підробку і чи можна заробити спекуляціями на золоті, сріблі або платині.

Дев'ять негренят: хто з керівників АМКУ виживе після чисток Зеленського

Чому президент звільнив частину державних уповноважених Антимонопольного комітету і хто може їх замінити?