Електрика для бізнесу стане дешевше - НКРЕКП

За прогнозами голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, ціна на електрику для непобутових споживачів із 1 серпня знизиться.

Про це глава НКРЕКП Оксана Кривенко заявила під час круглого столу 16 липня, передає Ліга.

За її словами, вартість електроенергії знизиться у результаті перегляду тарифу для оператора системи передачі - Укренерго, затвердженого комітетом Верховної Ради з паливно-енергетичного комплексу 12 липня.

"Після старту роботи нового ринку електроенергії енергосистема, працювала в штатному режимі, перерв у енергопостачанні не відбувалося, споживачі не помітили погіршення якості поставки. При цьому заробили всі сегменти нового ринку", - сказала вона.

Нагадаємо:

Із 1 липня в Україні запрацював новий ринок електроенергії.

Нова модель передбачає введення таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий і балансуючий ринки.

Раніше в. о. глави Укренерго Всеволод Ковальчук заявив, що після запуску нового ринку електроенергії, ціна на електрику для промспоживачів зросла на 30%.

У Кабміні цю заяву Ковальчука назвали некоректною.