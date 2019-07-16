Мін'юст Австрії дав остаточний дозвіл на екстрадицію Фірташа до США

Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа до США.

Про це повідомляє DW із посиланням на прес-службу міністерства юстиції Австрії.

Вказується, що таке рішення ухвалене після консультацій з міністерством закордонних справ країни з урахуванням інтересів та міжнародних правових зобов'язань Австрії.

Питання екстрадиційного арешту і подальшого доправлення українця до Сполучених Штатів наразі вирішує Земельний суд Відня.

Фірташ поки залишиться в Австрії. Адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію.

Доки суд не ухвалить рішення щодо цього клопотання, видачу США відтерміновано.

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Також про олігарха читайте в публікації ЕП: "50 років і конфіскація. Що загрожує Фірташу у разі екстрадиції до США"



"Хто є пан Фірташ?"

Нагадаємо:

25 червня Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро і з тих пір він оскаржував свою екстрадицію в США.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Сполучені Штати направили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив Мін'юсту США і не віддав олігарха.

Пізніше Фірташ направив до Конституційного суду Австрії подання з вимогою визнати неконституційною угоду про екстрадицію між Австрією і Штатами, але суд відмовив у розгляді скарги.

Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною.

Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єром Юлією Тимошенко.

Українська правда