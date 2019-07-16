Україна продовжила до 2021 року дію ембарго на російські товари

Україна продовжила на 2020 рік дію заборони на ввезення в країну російських товарів.

Відповідний документ від 5 липня опубліковано у понеділок на сайті КМУ.

Нагадаємо:

15 травня Кабінет міністрів поповнив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну.

Йдеться про заборону ввезення в Україну з Росії груп промислових товарів, мінеральних добрив, сільскогосподарської продукції, транспортних засобів.

Спеціальне мито, введення якого також підтримав уряд, буде застосовуватись з 1 серпня 2019 року незалежно від інших видів мита.

18 квітня 2019 року уряд Російської Федерації заявив про встановлення заборони на експорт до України нафти та нафтопродуктів.

Перед цим, 20 березня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про оновлені персональні економічні та інші санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб, які брали участь в агресії проти України.

У березні через російську агресію в Україні та захоплення українських моряків у Чорному морі додаткові санкції також запровадили США, ЄС та Канада.

Економічна правда