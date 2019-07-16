Абромавичус назвав топ-3 проблем "Укроборонпрому"

Голова наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив, що головними проблемами держконцерну є іміджева, корупція всередині компанії та проблеми за межами УОП.

Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

"Основна - іміджева. Суспільство не вірить, що компанія керується прозоро і ефективно. Це створює дуже серйозні проблеми на наших експортних ринках, тому що наші партнери теж читають ЗМІ", - підкреслив Абромавичус.

За його словами, погана репутація ускладнює процес залучення якісно інших людей. Він додав, що потрібно міняти імідж, менеджмент і структуру.

"Друга проблема - корупція всередині компанії. Попереднє керівництво країни створило умови для ручного управління.

Це спричинило велику кількість корупційних схем, які зараз важко ліквідувати. Часто окремо взяті підприємства де-юре підконтрольні концерну, а фактично - ні", - наголосив голова наглядової ради.

Також він серед основних виділив пробеми за межами концерну.

"Наприклад, з плануванням і стратегуванням оборонно-промислового комплексу. Планування держоборонзамовлення йде на дуже короткий термін.

Відповідно, заводи не знають, що Міноборони буде замовляти навіть на шість місяців вперед. Вони повільно діляться своїми планами і ще повільніше перераховують гроші підприємствам "Укоборонпрому", - розповів Абромавичус.

Він зазначив, що ця проблема вирішується та висловив сподіваня, що до кінця року ситуація зміниться кардинально в кращий бік.

Нагадаємо:

11 липня екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус очолив наглядову раду державного концерну "Укроборонпром".

Оновлений склад наглядової ради назвав пріоритетом для концерну проведення міжнародного аудиту. Очікується, що він триватиме до 9 місяців.

Питання проведення міжнародного аудиту "Укроборонпрому" загострилося після журналістського розслідування про масштабні розкрадання в концерні.

Раніше президент Володимир Зеленський змінив склад наглядової ради "Укроборонпрому", призначивши до неї 12 червня Айвараса Абромавичуса, а 9 липня – Давида Арахамію та Андрія Загороднюка. Ще до складу ради входить Ентоні Тетер. Ще одна посада, яка належить до квоти Кабінету міністрів, наразі є вакантною.

У березні-2019 журналісти "Bihus.info" повідомили, що колишній перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський та гендиректор "Укроборонпрому" Павло Букін розділили між собою 80% авансу при закупівлі російських деталей для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони.

Як свідчить оприлюднене листування сина Гладковського з бізнес-партнером Віталієм Жуковим, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін.

Тоді прес-служба "Укроборонпрому" назвала маніпулятивною інформацію про "відкат" екс-заступника секретаря РНБО і бізнес-партнера президента Гладковського з розкрадання оборонки і сказала, що деталі до Ан-26 купував "за оптимальною ціною".

Кабінет міністрів виділив на міжнародний аудит "Укроборонпрому" 32,5 млн грн.