Кабмін ввів граничні ціни на е/е, щоб уникнути зростання тарифів

Кабінет міністрів ввів граничні ціни на електроенергію, щоб уникнути можливого зростання тарифів у зв'язку з запуском нового ринку електроенергії з 1 липня.

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду 5 червня.

"У процесі впровадження (нового ринку електроенергії - ред.) ми повинні позбутися кількох речей. Перше - ліквідувати Роттердами з плюсами і мінусами. Друге - не допустити зростання цін на електроенергію для населення і - увага! - для промисловості, щоб українська промисловість була конкурентною", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Кабмін затвердив ці пропозиції з одноденним доопрацюванням.

Зокрема, уряд має допрацювати механізми граничних цін, які будуть затверджені регулятором - НКРЕКУ.

Як заявили в НКРЕКУ 4 червня, застосування затвердженого урядом порядку компенсації різниці між ціною е/е для населення і її ринковою ціною в новій моделі енергоринку призведе до зростання цін для непобутових споживачів на 40-50%.

Нагадаємо:

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями прийнятий закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

24 травня представництво Європейського Союзу рекомендувало відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії в Україні.

27 травня Європейський банк реконструкції і розвитку приєднався до інших міжнародних партнерів у рекомендації відкласти запуск нового ринку електроенергії на деякий термін із огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

Раніше в ЄБРР також заявили, що не бачать чіткої картини, як буде працювати новий оптовий ринок електричної енергії, запуск якого запланований на 1 липня.

Світовий банк підтримує Закон України "Про ринок електричної енергії", спрямований на запровадження конкуренції на ринку електроенергії, однак рекомендує перенести запуск нового ринку на 1 жовтня.

28 травня комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відтермінування нового ринку електроенергії.

СБУ попередила про загрозу нацбезпеці у разі запуску нового ринку електроенергії з 1 липня.

30 травня в Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії з 1 липня в умовах, коли гарантований законом покупець електроенергії з поновлюваних джерел не визначений.

Економічна правда