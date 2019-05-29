Всі розділи
Укр / Рус

СБУ попередила про загрозу нацбезпеці у разі запуску нового ринку електроенергії з 1 липня

Середа, 29 травня 2019, 19:15
 

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов заявив про загрозу держбезпеці у результаті фактичної неготовності енергетичної галузі України до повномасштабного введення нової моделі ринку елетроенергіі.

Про це йдеться у листі Баканова до голови Верховної Ради Андрія Парубія, який є у розпорядженні ЕП. Також Баканов поінформував прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Інформація, якою володіє СБУ, свідчить про неготовність галузі до запуску енергоринку з 1 липня, тому своєчасний старт реформи може призвести до виникнення в галузі кризових процесів, порушення стабільного і надійного функціонування об'єднаної енергосистеми, а також заподіяння значної шкоди інтересам споживачів і держави, наголошується в документі.

Баканов нагадав, що представники Євросоюзу та Європейського банку реконструкції та розвитку рекомендували відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії в Україні.

Він наголосив, що цю інформацію слід врахувати при розгляді законопроекту щодо відтермінування запуску оптового енергоринку.

 
 
 

Нагадаємо:

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями прийнятий закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

24 травня представництво Європейського Союзу рекомендувало відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії в Україні.

27 травня Європейський банк реконструкції і розвитку приєднався до інших міжнародних партнерів у рекомендації відкласти запуск нового ринку електроенергії на деякий термін із огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

Раніше в ЄБРР також заявили, що не бачать чіткої картини, як буде працювати новий оптовий ринок електричної енергії, запуск якого запланований на 1 липня.

Світовий банк підтримує Закон України "Про ринок електричної енергії", спрямований на запровадження конкуренції на ринку електроенергії, однак рекомендує перенести запуск нового ринку на 1 жовтня.

28 травня комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відтермінування нового ринку електроенергії.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

СБУ енергетика

powered by lun.ua
Матеріали за темою
СБУ затримала митників, які продавали дані про "євробляхерів" 19 травня 2019, 14:18
СБУ розслідує подвійну переплату на заводі "Укроборонпрому" 27 березня 2019, 12:06
Справа Forex: кого притягнуть до відповідальності 21 березня 2019, 16:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!