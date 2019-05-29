СБУ попередила про загрозу нацбезпеці у разі запуску нового ринку електроенергії з 1 липня

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов заявив про загрозу держбезпеці у результаті фактичної неготовності енергетичної галузі України до повномасштабного введення нової моделі ринку елетроенергіі.

Про це йдеться у листі Баканова до голови Верховної Ради Андрія Парубія, який є у розпорядженні ЕП. Також Баканов поінформував прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Інформація, якою володіє СБУ, свідчить про неготовність галузі до запуску енергоринку з 1 липня, тому своєчасний старт реформи може призвести до виникнення в галузі кризових процесів, порушення стабільного і надійного функціонування об'єднаної енергосистеми, а також заподіяння значної шкоди інтересам споживачів і держави, наголошується в документі.

Баканов нагадав, що представники Євросоюзу та Європейського банку реконструкції та розвитку рекомендували відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії в Україні.

Він наголосив, що цю інформацію слід врахувати при розгляді законопроекту щодо відтермінування запуску оптового енергоринку.

Нагадаємо:

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями прийнятий закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

24 травня представництво Європейського Союзу рекомендувало відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії в Україні.

27 травня Європейський банк реконструкції і розвитку приєднався до інших міжнародних партнерів у рекомендації відкласти запуск нового ринку електроенергії на деякий термін із огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

Раніше в ЄБРР також заявили, що не бачать чіткої картини, як буде працювати новий оптовий ринок електричної енергії, запуск якого запланований на 1 липня.

Світовий банк підтримує Закон України "Про ринок електричної енергії", спрямований на запровадження конкуренції на ринку електроенергії, однак рекомендує перенести запуск нового ринку на 1 жовтня.

28 травня комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відтермінування нового ринку електроенергії.