ЄБРР погоджується: запуск ринку електроенергії варто відкласти

Європейський банк реконструкції і розвитку приєднується до інших міжнародних партнерів у рекомендації відкласти запуск відкритого оптового ринку електроенергії в Україні на деякий термін із огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

Про це заявив старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, одна з причин такого рішення зокрема в тому, що відсутня необхідна для успішного функціонування нового ринку е/е детальна регуляторна і технічна інфраструктура.

"З огляду на це запуск нового ринку 1 липня із великою ймовірністю призведе до порушення його функціонування і, отже, буде не в інтересах українських споживачів та учасників ринку", - написав Усов.

Водночас перенесення терміну його відкриття має супроводжуватися виробленням чіткого плану послідовних кроків, які забезпечать його нормальний запуск, зазначив він.

Усов нагадав, що в 2017 році ЄБРР разом із усіма ключовими міжнародними партнерами України настійно рекомендував прийняття поправок до закону про ринок електроенергії.

"Ми вважаємо, що викладені в цьому законі принципи реформ з часом приведуть до появи прозорого і диверсифікованого сектору електроенергетики, який буде забезпечувати чисту, стійку і доступну за ціною енергію для всіх українців", - зазначив Усов.

І додав, що зокрема ЄБРР активно підтримує ідею переходу до лібералізованого та конкурентного ринку в цьому секторі, так як вважає це "найкращим шляхом до максимальної ефективності генерації електроенергії".

"ЄБРР, безумовно, готовий надати усіляку допомогу з метою скорочення даної затримки до мінімуму, щоб українські споживачі якомога швидше змогли скористатися перевагами лібералізації даного ринку", - резюмував представник ЄБРР.

Раніше в ЄБРР заявили, що не бачать чіткої картини, як буде працювати новий оптовий ринок електричної енергії, запуск якого запланований на 1 липня.

Також представництво Європейського Союзу рекомендувало відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії в Україні.

Нагадаємо:

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями прийнятий закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Філія ДП "Енергоринок" - "Оператор ринку" - з 15 січня розпочала тестові операції з купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

В "Укренерго" також заявили, що ціни на електроенергію можуть вирости після запуску нового ринку.

Економічна правда