Світовий банк рекомендує перенести запуск нового ринку електроенергії на 1 жовтня

Світовий банк підтримує Закон України "Про ринок електричної енергії", спрямований на запровадження конкуренції на ринку електроенергії, однак рекомендує перенести запуск нового ринку на 1 жовтня.

Про це йдеться у заяві Світового банку в Facebook.

Зазначається, що з моменту прийняття цього Закону СБ надавав фінансову та технічну допомогу ключовим суб'єктам ринку, серед іншого "Укренерго" та "Енергоринку", а також уряду та НКРЕКП для підготовки до відкриття ринку 1 липня.

"За цей період було виконано значний обсяг робіт, включаючи розробку та прийняття десятків нормативних актів, необхідних для реалізації ринку", - зазначили у Світовому банку.

Однак, вважають у Світовому банку, досі існують важливі елементи нормативно-правової бази та необхідних ІТ-систем, які не готові до відкриття ринку 1 липня.

"Передчасний запуск нового ринку електроенергії до набуття необхідних регуляторних та технічних засобів може поставити під загрозу належне функціонування ринку та збільшити ризики для всіх учасників ринку", - підкреслили у СБ.

Крім того, з огляду на нинішні політичні обставини, включаючи майбутні парламентські вибори у липні 2019 року, будь-які труднощі в роботі ринку електроенергії протягом цього періоду можуть мати негативний вплив і використовуватись для дискредитації процесу реформ, вважають у СБ.

"Ми залишаємося відданими продовженню нашої підтримки всім суб'єктам ринку для завершення регуляторних та технічних заходів, необхідних для безпечного запуску нового ринку електроенергії якомога швидше", - додали у СБ.

Нагадаємо:

24 травня представництво Європейського Союзу рекомендувало відтермінувати впровадження нового ринку електричної енергії в Україні.

27 травня Європейський банк реконструкції і розвитку приєднався до інших міжнародних партнерів у рекомендації відкласти запуск нового ринку електроенергії на деякий термін із огляду на те, що підготовка до його імплементації поки не закінчена.

Раніше в ЄБРР також заявили, що не бачать чіткої картини, як буде працювати новий оптовий ринок електричної енергії, запуск якого запланований на 1 липня.

Економічна правда