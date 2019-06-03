Новини 3 червня: Покращення доріг, прощання з iTunes та бюджет на наступний рік

Про що всі говорили сьогодні?

Про покращення доріг. На певних ділянках в Україні почали з’являтися дороги європейської якості.

Про прощання з iTunes. Корпорація Apple завершує еру iTunes, запускаючи три додатки, які полегшать життя любителям музики, подкастів і відеоконтенту.

Про бюджет на наступний рік. Доходи держбюджету-2020 можуть скласти 1096,6 мільярди гривень, видатки 1185,3 мільярди гривень. Такі параметри бюджету на наступний рік закладені у проекті бюджетної декларації, який є у розпорядженні Економічної правди.

Про неприємності з "Кузнею". Антимонопольний комітет України наклав на ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" штраф розміром 136 тисяч гривень за подання у 2018 році недостовірної інформації про зв'язок із сімома компаніями.

Про захист власників домашніх СЕС. Члени парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки зареєстрували законопроект №10357, що захищає інтереси власників домашніх сонячних електростанцій (дСЕС), у тому числі побудованих на землі.

Про успішну посівну кампанію. Весняна посівна кампанія в усіх категоріях господарств України завершилась.

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