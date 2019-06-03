Бюджет-2020: мінімалка - 4723 гривні, долар - 28,2 гривні

Доходи держбюджету-2020 можуть скласти 1096,6 мільярди гривень, видатки 1185,3 мільярди гривень.

Такі параметри бюджету на наступний рік закладені у проекті бюджетної декларації, який є у розпорядженні Економічної правди.

Дефіцит майбутнього бюджету планується у розмірі 95,1 млрд грн.

Бюджетна декларація - стратегічний документ, який визначає основні параметри державного бюджету та напрямки бюджетною політики на наступний рік.

"Україна вперше цим документом запроваджує повноцінне середньострокове бюджетування на три роки", - зазначається у проекті декларації.

У декларації також вказуються макропоказники, на яких планується розрахувати бюджет. Макропрогноз готує МЕРТ.

Згідно проекту декларації, у наступному році очікується прискорення темпів зростання реального ВВП до 3,3% у 2020 році порівняно з 2,8% у 2019 році.

Курс долара очікується на такому рівні: середньорічний 28,2 грн/дол, на кінець року - 29,4 грн/дол.

Доходи бюджету розраховані зі збереженням чинних ставок основних податків, а саме: податку на доходи фізичних осіб, ПДВ, військового збору, ренти на природний газ, нафту та газовий конденсат, податку на прибуток.

Прибуток від Нацбанку може зменшитись на 6,9 млрд грн у порівнянні із затвердженими на цей рік 47,6 млрд грн.

Соціальні стандарти помірно зростатимуть. Планується, що прожитковий мінімум наступного року збільшиться з 2027 гривень до 2189 грн.

Мінімальна зарплата становитиме 4723 тис грн, що на 13,2% більше, аніж у цьому році.

Згідно Бюджетного Кодексу, Кабмін мав прийняти бюджетну декларацію до 1 червня, а потім внести її у парламент. На сьогодні вона не прийнята.

Читайте також: "Між планом і фактом: чому не виконується державний бюджет".

Економічна правда