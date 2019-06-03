АМКУ оштрафував Тігіпка за порушення при купівлі "Кузні" у Порошенка

Антимонопольний комітет України наклав на ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" штраф розміром 136 тисяч гривень за подання у 2018 році недостовірної інформації про зв'язок із сімома компаніями.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з оприлюдненим АМКУ рішенням від 20 травня, недостовірну інформацію було подано під час отримання дозволу на концентрацію Сергієм Тігіпком опосередковано через "Евінз Лімітед" акцій заводу "Кузня на Рибальському" в 2018 році.

Як зазначається в рішенні, відомство 18 жовтня 2018 року надало дозвіл на концентрацію, ґрунтуючись на інформації про відносини контролю тільки з ТОВ "Буд-Реновація" і ТОВ "Ленд Девелопмент ЛТД Плюс".

Водночас 28 грудня 2018 року до комітету надійшла заява-клопотання від уповноваженого представника ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському", в якій зазначалося: суднозавод також пов'язаний відносинами контролю з низкою дочірніх підприємств - "Будинок Культури", "Медико-санітарна частина", "ЛК - Металургія", ДП громадського харчування "Парус", "Житлово-експлуатаційна контора-ЛК", "Зовнішекономсервіс" і ТОВ "Київгейст Інвестмент" (усі - Київ).

Так, "Будинок Культури" і "Медико-санітарна частина" також надають в оренду власне нерухоме майно, а саме офісні, промислові та складські приміщення в межах Києва.

Як зазначає АМКУ, сукупна частка учасників концентрації за підсумками 2016-2018 рр. на ринку оренди промислової нерухомості в межах Києва не перевищує 5%, тому надання недостовірної інформації не вплинуло на прийняте комітетом рішення про надання дозволу на концентрацію.

Раніше повідомлялося, що в жовтні 2018 року АМКУ дозволив Тігіпку придбати понад 50% акцій ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" опосередковано через компанію "Евінз Лімітед" (Кіпр), що забезпечило перевищення 50% голосів у найвищому органі управління товариства.

Девелоперська компанія City One Development (Київ) Валерія Кодецького стане партнером групи "ТАС" у проекті забудови невикористовуваної в промислових цілях території на Рибальському півострові столиці.

Корпоративні інвестфонди "Прайм Ессетс Капітал" і "ВІК", акціонерами яких є відповідно п’ятий президент України Петро Порошенко і народний депутат Ігор Кононенко, 15 листопада 2018 року повідомили про підписання пакета документів про продаж ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" з новим власником - компанією Еwins Liмiтеd з групи "ТАС", кінцевим бенефіціаром якої є Тігіпко.

Нагадуємо:

Завод "Кузня на Рибальському" (раніше "Ленінська Кузня") був створений у 1862 році.

У 1995 році його придбав Петро Порошенко, бізнес-активами якого управляє фонд Прайм Ессетс Капітал.

З початком війни на Донбасі завод освоїв виробництво нових розробок оборонного призначення. Там випускають бойові модулі і бронемашини, а також гранатомети і зенітні установки.

Із 2016 року Кабінет міністрів дозволив заводу здійснювати експорт товарів військового значення. Це допомогло підприємству, яке щорічно несло багатомільйонні збитки, збільшити кількість замовлень.

У 2017 році його прибуток склав 18,6 млн грн, а виручка — 776 млн грн.

Восени 2018 року група "ТАС" Сергія Тігіпка досягла попередньої домовленості про покупку ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

За даними ЗМІ, Тігіпко заплатив Порошенко і Кононенко за "Кузню" близько 300 млн доларів.

Нагадаємо, що в кінці лютого 2019 року Тігіпко розповів, що планує побудувати на територіях заводу "Кузня на Рибальському" житловий масив і великий торгово-офісний центр.

За підсумками роботи в 2018 році завод збільшив чистий прибуток на 77,84% — до 33,12 мільйона гривень.