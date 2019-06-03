Apple замінить iTunes трьома додатками

Корпорація Apple завершує еру iTunes, запускаючи три додатки, які полегшать життя любителям музики, подкастів і відеоконтенту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Сьогодні, 3 червня, у каліфорнійському Сан-Хосе стартує конференція розробників Apple, на якій будуть представлені оновлення ОС і додатків, а також еволюція доповненої реальності та додатків для турботи про здоров'я користувачів.

Зокрема, корпорація має намір попрощатися з iTunes, за допомогою якого користувачі гаджетів Apple майже 20 років слухали музику і подкасти, дивилися фільми і шоу.

На зміну iTunes прийдуть три додатки: Music, TV, і Podcasts. Користувачам буде легше знайти бажаний контент, а Apple таким чином розвиває стратегію автономності пристроїв.

Ця стратегія визначає принципи роботи нового покоління пристроїв Apple. Так, Apple Watch стане менш залежною від iPhone, з iPad можна буде обійтися без Mac, додатки Apple будуть доступні для будь-якого пристрою.

Нагадаємо, український стартап подав позов проти Apple.