Apple замінить iTunes трьома додатками
Корпорація Apple завершує еру iTunes, запускаючи три додатки, які полегшать життя любителям музики, подкастів і відеоконтенту.
Про це повідомляє Bloomberg.
Сьогодні, 3 червня, у каліфорнійському Сан-Хосе стартує конференція розробників Apple, на якій будуть представлені оновлення ОС і додатків, а також еволюція доповненої реальності та додатків для турботи про здоров'я користувачів.
Зокрема, корпорація має намір попрощатися з iTunes, за допомогою якого користувачі гаджетів Apple майже 20 років слухали музику і подкасти, дивилися фільми і шоу.
На зміну iTunes прийдуть три додатки: Music, TV, і Podcasts. Користувачам буде легше знайти бажаний контент, а Apple таким чином розвиває стратегію автономності пристроїв.
Ця стратегія визначає принципи роботи нового покоління пристроїв Apple. Так, Apple Watch стане менш залежною від iPhone, з iPad можна буде обійтися без Mac, додатки Apple будуть доступні для будь-якого пристрою.
Нагадаємо, український стартап подав позов проти Apple.
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