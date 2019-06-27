Новини 27 червня: справа проти Косюка,  скандал в СБУ та перемир'я між США і Китаєм

Про енергетику. Україна збільшила кількість потужностей альтернативної енергії у 6 разів усього за кілька місяців.

Про електромобілі. Маск пообіцяв українцям зарядні станції для Tesla якомога швидше.

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Про обшуки в Міноборони. Роботу Міноборони після обшуків паралізовано.

Про субсидії. Система монетизації субсидій в Україні поки неробоча, і лише у березні відбулась перша хвиля реальної монетизації, вважають у "Нафтогазі".

Про торгівельну війну. США і Китай домовилися про тимчасове перемир'я.

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Про скандальну приватизацію. Журналісти з'ясували, як топ-СБУшник приватизував службову квартиру у центрі Києва.

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Олексій Хабатюк: Уряд повинен запровадити справжню монетизацію субсидій і не порушувати закон

Якою повинна бути монетизація субсидій? З якими проблемами зіткнуться незаможні громадяни у новому опалювальному сезоні? Чи вистачить коштів у бюджеті на виплату субсидій? Про це — у розмові із заступником начальника департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексієм Хабатюком.