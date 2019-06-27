Новини 27 червня: справа проти Косюка, скандал в СБУ та перемир'я між США і Китаєм
Про енергетику. Україна збільшила кількість потужностей альтернативної енергії у 6 разів усього за кілька місяців.
Про електромобілі. Маск пообіцяв українцям зарядні станції для Tesla якомога швидше.
Про монополію. АМКУ порушив справу проти групи Косюка.
Про обшуки в Міноборони. Роботу Міноборони після обшуків паралізовано.
Про субсидії. Система монетизації субсидій в Україні поки неробоча, і лише у березні відбулась перша хвиля реальної монетизації, вважають у "Нафтогазі".
Про торгівельну війну. США і Китай домовилися про тимчасове перемир'я.
Про держборг. В Україні зафіксували зниження рівня держборгу.
Про скандальну приватизацію. Журналісти з'ясували, як топ-СБУшник приватизував службову квартиру у центрі Києва.
Ви хочете знати більше?
Олексій Хабатюк: Уряд повинен запровадити справжню монетизацію субсидій і не порушувати закон
Якою повинна бути монетизація субсидій? З якими проблемами зіткнуться незаможні громадяни у новому опалювальному сезоні? Чи вистачить коштів у бюджеті на виплату субсидій? Про це — у розмові із заступником начальника департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексієм Хабатюком.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua