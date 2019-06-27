Україна збільшила кількість потужностей альтернативної енергії у 6 разів
Україна у квітні-червні 2019 року ввела 656 мегават потужностей відновлюваних джерел енергії, що в шість разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це йдеться в огляді Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.
Усього в другому кварталі введено 71 МВт потужностей вітроелектростанцій (ВЕС) і 568,3 МВт - сонячних електростанцій (СЕС), а також 16 МВт біогазових установок.
Таким чином, станом на кінець першого півріччя встановлена потужність об'єктів відновлюваних джерел енергії досягла 3634,4 МВт, у тому числі СЕС - 2640,4 МВт, ВЕС - 776,6 МВт, установок на біомасі - 51,3 МВт, біогазі - 66,4 МВт.
Лідером за кількістю введених в експлуатацію потужностей виявилася Запорізька область (152 МВт). Далі йдуть: Миколаївська (132 МВт), Київська (76,3 МВт), Дніпропетровська (49,1 МВт), Вінницька (40,2 МВт) та інші області.
Найменше потужностей запустили у Тернопільській області (4,7 МВт).
Як повідомлялося, Україна у січні-березні 2019 року ввела 861,1 МВт ВДЕ, що в 5,4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 16% більше, ніж за весь 2018 рік.
У першому кварталі поточного року об'єкти альтернативної енергії виробили 1,9 млрд кВт-год електроенергії.
Нагадаємо:
У січні-березні 2019 року майже 1400 українських домогосподарства встановили сонячні електростанції потужністю 33 МВт.
Із початку року власники домашніх електростанцій Києва заробили на продажу електроенергії майже 400 тисяч гривень.
Економічна правда
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