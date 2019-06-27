Система монетизації субсидій в Україні поки неробоча - "Нафтогаз"

Моделі монетизації субсидій, яку впродовж останніх трьох років намагається запровадити уряд, тричі змінювалися, і лише у березні відбулась перша хвиля реальної монетизації.

Про це розповів заступник начальника департаменту енергоефективності "Нафтогазу" Олексій Хабатюк у розмові з журналістами Економічної правди.

За його словами, що таке монетизація – прописано у законі "Про житлово-комунальні послуги".

"Там написано, що це виплата житлових субсидій у грошовій формі споживачу житлово-комунальних послуг. Що таке субсидія? Це гроші. Хто їх отримує? Споживач ЖКП. Два ключові моменти: гроші — споживачу", - пояснив він.

Однак, за словами Хабатюка, уряд робив спроби під "монетизацією" протягнути інші форми.

"Переказ коштів надавачам послуг через місцеві бюджети, переказ коштів надавачам послуг через Ощадбанк. Це теж називалося монетизацією", - зазначив Хабатюк.

І лише у березні 2019 року, за словами представника "Нафтогазу", відбулася перша хвиля реальної монетизації - переказ грошей безпосередньо споживачу.

"Цю форму монетизації ми вважаємо правильною, саме така форма передбачена в законі. Законодавець, коли ухвалював закон, мав на увазі саме це", - підкреслив він.

Про те, наскільки ефективна урядова система субсидій, читайте у колонці ЕП: "Олексій Хабатюк: Уряд повинен запровадити справжню монетизацію субсидій і не порушувати закон".

Нагадаємо:

У квітні, після запровадження монетизації субсидій, Мінсоцполітики запровадило й монетизацію пільг.

Станом на травень витрати на субсидії для оплати комуналки збільшилися на 27,2% з початку року.

А наприкінці травня Кабмін зменшив фінансування субсидій на 8 мільярдів. Детальніше читайте за посиланням: Монетизація комунальних субсидій та пільг: що далі.

Економічна правда