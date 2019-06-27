АМКУ порушив справу проти групи Косюка

Антимонопольний комітет України розпочав розслідування дій групи "МХП" Юрія Косюка на ринку курятини за ознаками зловживання монопольним становищем.

Про це повідомив глава АМКУ Юрій Терентьєв у Facebook.

Дослідження АМКУ виявило, що ПрАТ "Миронівський хлібопродукт":

Встановлює торговим партнерам умови щодо закріплення території продажів. Зобов’язує партнерів дотримуватися цінової політики Групи "МХП". Забороняє цим партнерам продавати продукцію конкурентів.

Тобто, "Миронівський хлібопродукт" практикує обмежувальну торгову політику щодо дистриб’юторів, субдистриб’юторів та партнерів.

При цьому група Косюка, до якої входять 5 птахофабрик та ПрАТ "Миронівський хлібопродукт", має структурні ознаки монопольного становища на ринку та ознаки зловживання цим становищем, зазначив Терентьєв.

"Ці дії групи "МХП" можуть призвести до порушення структури ринку дистрибуції курятини, суттєвого обмеження права інших учасників ринку вільно обирати собі партнерів, а також нав’язування учасникам ринку власних правил поведінки. Метою таких дій може бути як зміцнення власних позицій на ринку, так і намагання обмежити конкурентоспроможність товарів конкурентів, які мають помітно слабкіші позиції на ринку", - йдеться у повідомленні.

Антимонопольний комітет України починає збір та аналіз доказів у справі.

Нагадаємо:

У травні у Косюка заявили, що ЄБРР не відмовлявся від кредитування МХП, а просто відклав прийняття рішення.

Раніше повідомлялося, що ЄБРР заблокував кредити компанії Косюка через використання лазівки в угоді з ЄС.

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Економічна правда