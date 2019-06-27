В Україні зафіксували зниження рівня держборгу

За травень 2019 року обсяг державного та гарантованого державного боргу України зменшився в доларовому еквіваленті на 1,43 мільярда доларів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів.

"Протягом травня 2019 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася в гривневому еквіваленті на 18,36 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний і гарантований державою борг зменшився на 1,43 млрд дол", - йдеться в повідомленні.

Так, станом на 31 травня 2019 року державний і гарантований державою борг України становив 2,107 трлн грн або 78,39 млрд дол, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг - 1,309 трлн грн (62,14% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 48,71 млрд дол; державний і гарантований державою внутрішній борг - 797,57 млрд грн (37,86%) або 29,68 млрд дол.

Згідно з наведеними даними, з початку року - за січень-травень - обсяг держборгу виріс на 0,1% в доларовому еквіваленті, але при цьому скоротився на 2,9% в гривневому еквіваленті.

Нагадуємо:

У січні держборг України виріс через транш МВФ: у доларовому еквіваленті на 4,77%, в гривневому - на 2,17%.

Співвідношення держборгу України до ВВП за підсумками першого кварталу 2019 року знизилося до 59%.

Економічна правда