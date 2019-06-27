США і Китай домовилися про тимчасове перемир'я

США і Китай напередодні саміту країн G20 в Осаці домовилися про перемир'я в торговельній війні: Вашингтон погодився поки не вводити додаткові мита на товари з КНР на суму 300 млн доларів.

Про це повідомила газета South China Morning Post з посиланням на інформовані джерела, передає DW.

Деталі домовленості будуть оприлюднені пізніше в узгоджених сторонами прес-релізах, однак спільної заяви не буде.

Згідно з повідомленнями, президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін обговорять торгову війну 29 червня в кулуарах саміту G20 в Осаці.

Напередодні Трамп повідомив, що торговельна угода з Китаєм можлива, але якщо сторонам не вдасться домовитися, то США будуть готові ввести штрафні мита практично на весь китайський імпорт.

Дві найбільші економіки світу обклали один одного штрафними митами, що призвело до уповільнення зростання світової економіки. США звинувачують КНР у нечесній конкуренції.

За даними Fitch, зростання світового ВВП у найближчі два роки сповільниться через конфлікт Китаю і США.

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