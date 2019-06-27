Журналісти з'ясували, як топ-СБУшник приватизував службову квартиру у центрі Києва

Голова департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров, якого називали можливим кандидатом на посаду заступника голови СБУ, перед першим туром президентських виборів приватизував службову квартиру площею понад 170 кв м у центрі Києва.

Про це йдеться у розслідуванні Катерини Каплюк для Bihus.info.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, наприкінці березня 2019 р. Петров став власником 4-кімнатної квартири на 174,6 кв м в столиці. Квартири подібної площі у цьому будинку продають за 5 млн грн.

Свідоцтво про право власності на квартиру видав відділ приватизації державного житлового фонду Управління ЖКГ Шевченківської райадміністрації 21 березня 2019 року.

Менше ніж за рік до того, 22 травня 2018, Шевченківська РДА включила це помешкання до числа службових квартир СБУ.

Водночас родичі Петрова є власниками численних квартир, будинків та земельних ділянок. Зокрема, його батько, колишній військовий, володіє будинком в котеджному містечку під Києвом та трьома будинками в курортному селищі Санжійка біля Одеси. Зараз батько Олексія Петрова – підприємець. Його компаніям належать готель, медична клініка та автосервіс у Борисполі.

Сестра Петрова, яка працює нотаріусом, володіє двома будинками під Києвом та двома невеликими квартирами в столиці. Також квартиру в Києві на 86 кв м має мати посадовця, ще одну – його теща на 51 кв м.

Молодший брат Олексія Петрова володіє двома квартирами в Києві (на 93 кв м та 40 кв м) та будинком у Санжійці Одеської області.

Дружина Олексія Петрова має у власності кілька нежитлових приміщень у Києві.

Сам Олексій Петров, окрім приватизованої службової квартири в столиці, володіє кількома ділянками неподалік від гірськолижного курорту Буковель.

Журналісти Bihus.Info неодноразово фіксували Петрова біля котеджу під Києвом, що записаний на його сестру.

"Я маю 26 років вислуги, я маю 5 неповнолітніх дітей, я стою на черзі з 2005 року, на квартирній черзі. І, враховуючи, що ремонт цієї квартири достатньо коштовний для мене, я написав відповідну службову записку, рапорт з метою її приватизації… Постійно так проживати на квартирах, або в приміщеннях, в будинках, які належать моїм родичам, я думаю, що неможливо. По-перше, що я потім скажу своїм дітям – чиє це житло, чому ми тут проживаємо і на яких правах. По-друге, питання щодо придбання активів моїми близькими родичами – це питання їхнього бізнесу", – пояснює Олексій Петров.

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