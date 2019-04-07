Новини вихідних: реформа ДФС, Boeing 737 Max та безпека на транспорті

Про рейтинг "Нафтогазу". Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента НАК "Нафтогаз України" на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.

Про авіаперевезення. Авіакомпанія Swiss International Air Lines, що входить до Lufthansa Group, із квітня цього року збільшить кількість рейсів за маршрутом Цюрих-Київ із чотирьох до шести на тиждень.

Про безпеку на транспорті. Міністерство інфраструктури запропонує уряду збільшити штат Служби безпеки на транспорті ( "Укртрансбезпеки") на 70%.

Про Boeing 737 Max. Американський авіконцерн Boeing із середини квітня скоротить виробництво літаків 737 Max.

Про керівників митниці та податкової. Нацагентство з питань державної служби оприлюднило перелік кандидатів на пости керівників Державної податкової та Державної митної служб – по 7 осіб на кожний пост.

Про боротьбу з корупцією. Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського оприлюднила кроки, які він планує здійснити у сфері боротьби з корупцією в разі своєї перемоги.

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