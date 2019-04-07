У Зеленського розповіли, як планують боротися з корупцією

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського оприлюднила кроки, які він планує здійснити у сфері боротьби з корупцією в разі своєї перемоги.

Відповідне повідомлення опубліковано на каналі "Команда Зеленського" у Telegram.

Там зазначається, що "покарання за корупцію має перевищувати усі можливі вигоди від неї".

"Ми підкреслюємо, що у цій сфері винаходити велосипед не потрібно. Давно відомо — що треба робити. Просто політичної волі ніколи не було", - йдеться у тексті.

Для боротьби з корупцією команда Зеленського пропонує, зокрема, скасувати недоторканність; створити міжнародний Вищий економічний суд; "позбавити силові структури невластивих функцій" (ініціювання справ та розслідування економічних та фінансових злочинів) та формувати їх виключно через незалежну міжнародну конкурсну комісію.

Крім того, пропонується максимально декриміналізувати економічну діяльність(карати економічно та адміністративно за економічні порушення), карати посадових осіб, які висувають штучні претензії до бізнесу; перенести "державу у смартфон" через реалізацію максимальної кількість послуг бізнесу в електронному вигляді.

"Збільшити суворість покарання для державних службовців через підписання згоди на добровільне позбавлення служби та через введення додаткового покарання у вигляді конфіскації всього майна та довічної заборони обіймати державні або місцеві посади, ввести заборону суддівських рішень щодо виходу під заставу", - йдеться також у тексті.

Крім того, в команді Зеленського планують "максимально залучити громадян до викривання корупції через винагороди".

У пропозиціях зазначається, що антикорупційні органи мають формуватися через незалежні міжнародні конкурсні комісії. Також планується "ініціювати звернення до західних правоохоронців з проханням розпочати антикорупційні розслідування проти тих українських корупціонерів, які встановлені українськими антикорупційними органами".

Нагадаємо,



Перший тур виборів президента України відбувся 31 березня.



У другий тур, який відбудеться 21 квітня, за підрахунком 100% електронних протоколів, пройшли чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Українська правда