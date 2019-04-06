На пости глав митниці та податкової претендують по 7 осіб

Нацагентство з питань державної служби оприлюднило перелік кандидатів на пости керівників Державної податкової та Державної митної служб – по 7 осіб на кожний пост.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів у Facebook.

Зазначається, що в 5 квітня НАДС завершило прийом документів від кандидатів.

Перший етап відбору відбудеться вже 9 квітня.

"Кандидати складатимуть іспит на володіння іноземною мовою. Далі на них очікуватимуть тестові завдання на знання законодавства та ситуативні рішення, а також проходитимуть співбесіду із серією запитань та відповідей", – йдеться у повідомленні Мінфіна.

Зазначається, шо конкурс проводить комісія з питань вищого корпусу державної служби, і що він буде відкритим.

"До процесу перевірки та оцінювання робіт будуть допущені українські та іноземні експерти, представники бізнесу, аби забезпечити неупередженість обрання кандидатів, які конкурсна комісія рекомендуватиме уряду для призначення на посади керівників ДПС та ДМС", – підкреслили у міністерстві.

Так, наразі документи на участь у конкурсах подали 14 осіб.

Кандидати на пост глави ДМС:

Груша Артем Андрійович

Кривіцький Віктор Броніславович

Мірошніченко Михайло Іванович

Нефьодов Максим Євгенович

Орленко Ігор Миколайович

Саварець Андрій Вікторович

Федоришин Олександр Олександрович

Кандидати на пост глави ДПС:

Верланов Сергій Олексійович

Данюк Марія Миколаївна

Кавилін Олексій Анатолійович

Кулик Петро Любомирович

Олексієнко Дмитро Володимирович

Острович Сергій Ернестович

Петухов Сергій Ігорович

Водноча зазначається, що офіційна інформація про перелік кандидатів від НАДС буде оприлюднена 9 квітня після засідання комісії.

Нагадаємо, 4 квітня перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі Максим Нефьодов заявив, що візьме участь у конкурсі на посаду голови Державної митної служби.

Економічна правда