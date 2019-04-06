Мінінфраструктури планує розширити штат "Укртрансбезпеки" на 70%

Міністерство інфраструктури запропонує уряду збільшити штат Служби безпеки на транспорті ( "Укртрансбезпеки") на 70%.

Про це повідомив директор департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку і автомобільних перевезень міністерства Віктор Сасін на брифінгу в Києві 5 квітея, передає Інтерфакс-Україна.

Сасін зазначив, що вже сьогодні діють успішні норми, що забороняють використовувати переобладнані транспортні засоби, так звані "спринтери", які водночас ще їздять дорогами України.

"Тепер стоїть питання посилення контролю. Є проблема з кількістю інспекторів у "Укртрансбезпеці". Уже є ініціативи "Укртрансбезпеки" і міністерства щодо збільшення штату відомства, тому що якщо на область – чотири інспектори, то визначити кількість нелегальних перевізників, перевізників, які використовують не ті транспортні засоби, – досить складно", – заявив Сасін.

Він додав, що якщо ініціативу підтримає Кабмін, "то ситуація докорінно зміниться".

Сасін повідомив, що необхідні зміни вже підготовлені і найближчим часом будуть внесені на розгляд Кабміну.

За словами Сасіна, наразі близько 600 працівників "Укртрансбезпеки" складають центральний апарат і інспектори.

"Збільшення планується досить істотне – близько 70%, якщо не помиляюся", – додав він.

Як зазначив глава департаменту Мінінфраструктури, в новому євроінтеграційному законопроекті передбачено посилення санкцій відносно недобросовісних перевізників і один із запропонованих варіантів – конфіскація транспортного засобу в разі повторного правопорушення.

Раніше Мінінфраструктури планувало ініціювати відставку глави "Укртрансбезпеки".