Мінінфраструктури планує розширити штат "Укртрансбезпеки" на 70%
Міністерство інфраструктури запропонує уряду збільшити штат Служби безпеки на транспорті ( "Укртрансбезпеки") на 70%.
Про це повідомив директор департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку і автомобільних перевезень міністерства Віктор Сасін на брифінгу в Києві 5 квітея, передає Інтерфакс-Україна.
Сасін зазначив, що вже сьогодні діють успішні норми, що забороняють використовувати переобладнані транспортні засоби, так звані "спринтери", які водночас ще їздять дорогами України.
"Тепер стоїть питання посилення контролю. Є проблема з кількістю інспекторів у "Укртрансбезпеці". Уже є ініціативи "Укртрансбезпеки" і міністерства щодо збільшення штату відомства, тому що якщо на область – чотири інспектори, то визначити кількість нелегальних перевізників, перевізників, які використовують не ті транспортні засоби, – досить складно", – заявив Сасін.
Він додав, що якщо ініціативу підтримає Кабмін, "то ситуація докорінно зміниться".
Сасін повідомив, що необхідні зміни вже підготовлені і найближчим часом будуть внесені на розгляд Кабміну.
За словами Сасіна, наразі близько 600 працівників "Укртрансбезпеки" складають центральний апарат і інспектори.
"Збільшення планується досить істотне – близько 70%, якщо не помиляюся", – додав він.
Як зазначив глава департаменту Мінінфраструктури, в новому євроінтеграційному законопроекті передбачено посилення санкцій відносно недобросовісних перевізників і один із запропонованих варіантів – конфіскація транспортного засобу в разі повторного правопорушення.
Раніше Мінінфраструктури планувало ініціювати відставку глави "Укртрансбезпеки".
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