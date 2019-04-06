Boeing скоротить виробництво літаків 737 Max

Американський авіконцерн Boeing із середини квітня скоротить виробництво літаків 737 Max.

Таку заяву 5 квітня на сторінці компанії зробив генеральний директор Boeing Денніс Мюіленбург.

Відзначається, що компанія буде випускати 42 авіалайнера в місяць.

"Ми вирішили тимчасово перейти з рівня виробництва 52 літаків на місяць на 42 літаки на місяць, починаючи з середини квітня", – йдеться у повідомленні.

Таким чином компанія планує зосередитися на усуненні проблем у програмному забезпеченні, яке пов'язали з авіакатастрофами.

Нагадаємо:

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

У жовтні 2018 року Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

Boeing планує випустити оновлене програмне забезпечення для свого 737 MAX.

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

13 березня до заборони приєдналась Україна.

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13 березня Boeing для обмеженого кола учасників провела презентацію найдовшого пасажирського літака у світі, новітнього широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.

Економічна правда