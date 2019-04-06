Fitch підтвердило довгострокові рейтинги "Нафтогазу"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента НАК "Нафтогаз України" на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.

Про це повідомляє агентство на власному сайті.

"Підтвердження відображає міцні зв'язки" Нафтогазу "з єдиним акціонером – Україною ("B - "/ стабільний) ...", – йдеться у повідомленні.

Fitch додає, що рейтинг також враховує слабкий профіль ліквідності "Нафтогазу", але в цілому відносно низький левередж, а також деяку невизначеність, пов'язану з внутрішніми цінами на газ, анбандлінгом і політичним ризиком.

Агентство вказує, що держава як і раніше гарантує значну частину боргу "Нафтогазу" (30% валового боргу компанії на кінець 2018 року), а фінансові показники компанії ретельно контролюються МВФ, основним кредитором України, який стимулює уряд забезпечувати адекватне фінансування НАК.

"Нафтогаз" є 100% державним і стратегічно важливим для України (підприємством – ред.), оскільки є найбільшим у країні виробником природного газу, оптовою, транспортною та торговою компанією", – зазначається у повідомленні Fitch.

На думку агентства, більш сильні фінансові результати "Нафтогазу" в 2016-2018 роках можуть бути нестійкими в довгостроковій перспективі, оскільки залежать від зовнішніх факторів.

Fitch також виключає зі своїх прогнозів компенсацію урядом різниці в цінах, за якими компанія продає газ населенню і промисловості.

Що стосується анбандлінга, очікуваного в 2020 році, то після нього Fitch не передбачає для НАК ніяких доходів від транзиту або будь-якої компенсації за розділення активів.

На думку агентства, після 2020 року "Нафтогаз" буде фокусуватися на внутрішньому ринку: продаж і зберігання газу, продаж нафтопродуктів і СПГ, а також видобутку газу.

Нагадаємо:

В кінці 2018 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings у своєму звіті заявило, що фінансова стійкість України залежить від співпраці з МВФ.

У січні в Fitch заявили, що кількість банків у світі, у яких прогноз рейтингів є "негативним", збільшилася за останні півроку.

У березні Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.

Економічна правда